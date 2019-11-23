تحليل | تعرف على حصة كل بنك فى تمويل شقق الإسكان الاجتماعى

يعمل صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى على التعاون مع البنوك لتمويل شقق الإسكان الاجتماعى وفقا لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري.



ونجد أن قيمة مساهمة كل بنك من البنوك العاملة بالسوق المصرية فى تمويل وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالى 2019 سجلت بقيمة إجمالية تجاوزت 27 مليار جنيه من بينها 24.65 مليار جنيه للبنوك.



وسجل البنك الأهلى المصرى المركز الأول بحجم تمويل 7.216 مليار جنيه، استفاد منها 73 ألف عميل، وتلاه بنك مصر فى المركز الثانى بتمويلات بلغت 5.289 مليار جنيه تقريبا، لـ 52.25 ألف عميل.



وفى المركز الثالث بنك الإسكان والتعمير بتمويلات قيمتها 4.8836 مليار جنيه لـ 55 ألف عميل تقريبا، أما المركز الرابع فأتى به بنك القاهرة بتمويلات قيمتها 2.2 مليار جنيه لـ 24.5 ألف مستفيد.



أتى فى المركز الخامس البنك التجارى الدولى بتمويلات قيمتها 1.174 مليار جنيه لـ 10.38 ألف مستفيد، والسادس لبنك التنمية الصناعية بتمويلات 1.026 مليار جنيه لـــ10 آلاف عميل، والمركز السابع البنك العربي الأفريقي 674 مليون جنيه استخدمها لتمويل شقق 6 آلاف مستفيد.



وفى المركز الثامن بنك بلوم مصر بـــ360 مليون جنيه، والتاسع بنك الشركة المصرفية العربية بحجم تمويلات 329 مليون جنيه، والمركز العاشر المصرف المتحد بقيمة 318 مليون جنيه تمويلات.



ثم بنك قطر الوطنى فى المركز الـــ11 بتمويلات 306 ملايين جنيه، وبنك الاستثمار العربي فى المركز 12 بتمويلات 223.9 مليون جنيه، ثم البنك العقارى المصرى العربي فى المركز الـ 13 بتمويلات 223.4 مليون جنيه.



وفى المركز الـ14 البنك المصري الخليجي بتمويلات بلغت نحو 194 مليون جنيه، وتبعه بنك الاتحاد الوطنى بتمويلات 162 مليون جنيه فى المركز الـ15 ، ثم بنك فيصل الإسلامي فى المركز الـــ16 بتمويلات 63 مليون جنيه.



وفى المركز الــ17 يأتى بنك الكويت الوطني بتمويلات 39 مليون جنيه، والبنك المصرى لتنمية الصادرات فى المركز الــ18 بتمويلات 6 ملايين جنيه، وفى المركز الــ19 يأتى بنك كريدى أجريكول بتمويلات 5.5 مليون جنيه، وفى المركز الأخير والــ20 يأتى بنك المشرق بتمويل بلغت قيمته 3 ملايين جنيه.



بينما حصلت شركات التمويل العقارى على 1.47 مليار جنيه تقريبا، وعدد الشركات داخل المبادرة هي "التعمير، وكونتكت، والأهلي، وأملاك، والشركة المصرية للتمويل العقارى، وشركة تمويل وشركة الأهلي المتحد، وشركة العربي الأفريقي".