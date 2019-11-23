حكايات من داخل عنبر 20 بسجن برج العرب.. صدى البلد يعيش 6 ساعات مع السجناء.. ونزيل: نتريض يوميا ونشاهد التليفزيون.. صور

والله أنا لو رجع بيا الزمان مش هاعمل كده تانى

نخرج للتريض لمدة ساعتين قبل الفطار وندخل الميس لتناول وجبة الإفطار

بعد الغداء ندخل العنابر لنشاهد التلفاز حتى موعد النوم