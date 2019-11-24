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مرأة

تشنجات البطن .. 3 طرق للتخلص منها بسهولة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:59 ص
تشنجات البطن
تشنجات البطن
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حياة عبد العزيز
تعاني بعض الفتيات من تشنجات في البطن عند حدوث الدورة الشهرية وتقلصات في المعدة، فتعرفي على طرق للتخلص منها بسهولة وذلك وفقًا لموقع "wikihow".

التدليك
التدليك واحد من أسرع الطرق التي تساعد على التخلص من التشنجات الجانبية، وذلك عن طريق وضع اليد على المنطقة التي تؤلمك ثم قم بالشهيق والزفير وقم بالتدليك الخفيف حتى تشعر بالتحسن.


التنفس بعمق
تنفس بعمق أثناء الجري أو التمرين. إن الشهيق والزفير بعمق يسمح للحجاب الحاجز بالاسترخاء وتخفيف الضغط على الكبد والأمعاء، ويجب التركيز على التنفس من البطن بدلًا من رئتيك. سوف يساعد ذلك في مد الدم بالأكسجين وتخفيف الضغط على أعضائك

لمس الأصابع
المس أصابع قدميك عند التوقف عن الجري أو التمرين وحاول أن تلمس أصابع قدميك، فيساعد ذلك على تخفيف الضغط على منطقة البطن، خاصة إذا كانت هناك غازات محبوسة في الأمعاء تسبب لك التشنجات.
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