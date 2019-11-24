تحارب التسوس .. فوائد غير متوقعة لـ مضغ العلكة بعد تناول الطعام مباشرة

نصح العلماء بمضغ العلكة الخالية من السكر بعد الوجبات لمنع تعفن أسنانك، حيث أكدت دراسة جديد أجريت مؤخرا في جامعة كينجز بلندن، أن العلكة الخالية من السكر تقلل من خطر تسوس الأسنان بنسبة 28%.



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن مضغ العلكة الخالية من السكر يتسبب في إفراز المزيد من اللعاب، مما يساعد على تحييد والتخلص من الحمض للتخلص من بواقي الأطعمة التي نتناولها، والتي عادة ما تلتصق في الفم و الأسنان بعد تناول الوجبة الغذائية.



وأكد الباحثون، أن مضغ العلكة بالسكر يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة في اللعاب، ولكن السكر يعفن الأسنان، ويتحول إلى البلاك عندما يتفاعل مع البكتيريا في الفم، بالإضافة إلى أن المحليات الصناعية في العلكة الخالية من السكر والزيليتول والسوربيتول، قد تساعد في الحفاظ على أفواهنا معقمة.



ويعتقد الباحثون، أن كلاهما يزيد من إنتاج البروتينات في الجهاز المناعي الذي يقاوم الجراثيم التي تعفن الأسنان، حيث أظهرت الدراسات أنه يمكن لمضغ العلكة الخالية من السكر ان تحارب تسوس الأسنان المؤلم إذا تم مضغها بعد الوجبات.



وجدت المراجعة أن الأشخاص الذين يستخدمون العلكة الخالية من السكر، كانوا أقل عرضة بنسبة 28% للإصابة بتجاويف الأسنان، مقارنة بالأشخاص الذين لم يمضغون العلكة على الإطلاق، حيث أنها وسيلة ناجحة لحماية أسنان الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بتسوس الأسنان.



قال المؤلف الرئيسي البروفيسور أفيجيت بانيرجي، إن تحفيز اللعاب الذي يمكن أن يعمل كحاجز طبيعي لحماية الأسنان، والتحكم في البلاك الميكانيكي الناتج عن عمل المضغ، يمكن أن يسهم في الوقاية من تسوس الأسنان.



وأفاد بانيرجي، إلى أن مضغ العلكة الخالية من السكر يساهم في زيادة للبكتيريا المفيدة لصحة الأسنان، بما في ذلك إكسيليتول والسوربيتول، والذي يساهم في إبطاء تطور التسوس إذا تم تناولها بعد تناول الوجبات الغذائية مباشرة.



ويظل تسوس الأسنان أحد أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في المملكة المتحدة، أكثر من نصف السكان البالغين لديهم واحد على الأقل من الأسنان التالفة والمتضررة.