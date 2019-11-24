طريقة عمل فطيرة الجبن بالخضروات وبطاطس مقرمشة.. وعصير الأناناس بالليمون والنعناع فريش

تحتار الكثير من الأمهات فى الأكلات المختلفة لوجبات العشاء يوميًا التى يمكن أن تقدمها لأطفالها حتى لا يملون، ويحصلون على التغذية المناسبة التي تفيد أجسامهم.



ونقدم لك طريقة عمل فطيرة الخضار بالجبن اللذيذة مع البطاطس المقرمشة والعصير الطازج:-



مكونات فطيرة الجبن:-

3 كوب دقيق

كوب ماء

ملح

ملعقة كبيرة سكر

نصف كيلو زبدة



الحشو:-

جبنة موتزاريلا

جبنة رومى مبشورة

فلفل أخضر رومى



طريقة تحضير الفطيرة بالجبن:-

تعجن جميع المقادير جيدا و تترك لترتاح



تفرد العجينة جيدا و يوضع عليها الزبدة المذابة دهن خفيف ثم تطبق العجينة و بين كل طبقة يدهن زبدة



يتم حشوتها بالجبنة الرومي و موتزاريلا والفلفل الأخضر ثم تفرد فى صينية ويوضع فوقها طبقة أخرى من العجين و تسوى باليد كي تلتصق الطبقتين



تدخل الفرن حتى تمام التسوية



مكونات عصير الأناناس بالليمون والنعناع:-

كمبوت أناناس

عصير ليمون

أوراق نعناع

ثلج مجروش

شربات نعناع



طريقة تحضير العصير الفريش:-

تخلط جميع المكونات معًا فى الخلاط ثم يقدم العصير