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ثقافة

أبو العينين يوثق كشف سقارة الأثري بتليفونه.. والعناني ووزيري يشكرانه على رعاية الحدث.. صور

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:07 م
صدى البلد
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وجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الشكر لرجل الأعمال محمد أبو العينين على رعايته للكشف الأثري الجديد في سقارة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عالمي تم عقده اليوم السبت في سقارة، للإعلان عن تفاصيل الكشف الجديد بحضور أكثر من 40 سفيرا وعشرات من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وحرص أبو العينين على التجول بين فتارين تم عرض المكتشفات فيها، معبرا عن سعادته بما شاهده مؤكدا أن آثار مصر فخر لكل المصريين،وحرص علي التقاط عشرات الصور للكنوز المعروضة.

واستمتع أبو العينين خلال جولته بين الفتارين إلى شرح من الدكتور مصطفي وزيري عن ما تم اكتشافه على يد بعثة أثرية مصرية برئاسة وزيري.

وأخبر وزيري أبو العينين أنه أثناء عمل البعثة بجبانة الحيوانات بجوار المكان الذي تم الكشف به من قبل خلال العام الماضي عن مقابر لكبار رجال الدولة بالإضافة إلى جبانة للقطط والحيوانات والطيور المقدسة وذلك الكشف الكبير لمقبرة " واح تي" الجميلة التي أشاد به العالم أجمع.

وتم الكشف عن عدد من المومياوات الكبيرة نتوقف عند 5 منها يرجح أنها تخص شبلا، يرجع للقرن السابع قبل الميلاد عصر النهضه الاسرة ٢٦. وبالقرب من هذه المنطقة اكتشف عالم الآثار "الان زيفي " هيكلا عظميا لأسد.
أبو العينين يوثق كشف سقارة الأثري بتليفونه.. والعناني ووزيري يشكرانه على رعاية الحدث.. صور
أبو العينين يوثق كشف سقارة الأثري بتليفونه.. والعناني ووزيري يشكرانه على رعاية الحدث.. صور
أبو العينين يوثق كشف سقارة الأثري بتليفونه.. والعناني ووزيري يشكرانه على رعاية الحدث.. صور
أبو العينين يوثق كشف سقارة الأثري بتليفونه.. والعناني ووزيري يشكرانه على رعاية الحدث.. صور
أبو العينين يوثق كشف سقارة الأثري بتليفونه.. والعناني ووزيري يشكرانه على رعاية الحدث.. صور
أبو العينين يوثق كشف سقارة الأثري بتليفونه.. والعناني ووزيري يشكرانه على رعاية الحدث.. صور
أبو العينين يوثق كشف سقارة الأثري بتليفونه.. والعناني ووزيري يشكرانه على رعاية الحدث.. صور
أبو العينين يوثق كشف سقارة الأثري بتليفونه.. والعناني ووزيري يشكرانه على رعاية الحدث.. صور
أبو العينين يوثق كشف سقارة الأثري بتليفونه.. والعناني ووزيري يشكرانه على رعاية الحدث.. صور
أبو العينين يوثق كشف سقارة الأثري بتليفونه.. والعناني ووزيري يشكرانه على رعاية الحدث.. صور
أبو العينين يوثق كشف سقارة الأثري بتليفونه.. والعناني ووزيري يشكرانه على رعاية الحدث.. صور
أبو العينين يوثق كشف سقارة الأثري بتليفونه.. والعناني ووزيري يشكرانه على رعاية الحدث.. صور
أبو العينين يوثق كشف سقارة الأثري بتليفونه.. والعناني ووزيري يشكرانه على رعاية الحدث.. صور
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