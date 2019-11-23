برلمانية تطالب بوضع إستراتيجية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

قالت النائبة آمال رزق الله، إن تنظيم مؤتمر إفريقيا 2019، في العاصمة الإدارية، يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز فرص الاستثمار في دول القارة الإفريقية وتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيها انطلاقا من دور مصر التاريخي إضافة لتوليها منصب رئيس الاتحاد الإفريقي.



وأشارت إلى أهمية المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان الاستثمار في إفريقيا، في توفير مجال للترويج للمشروعات الاستثمارية في دول القارة، وفتح مجالات مشتركة للاستثمارات المشتركة وتحقيق التكامل بين دولها المختلفة.



وأكدت أن ضرورة وضع إستراتيجية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية بما يساهم فى تدفقات التجارة والاستثمار بين دول القارة المختلفة بهدف تحقيق دخل أكبر للمواطن الإفريقي.



ونوهت رزق الله، عن أهمية دور القطاع الخاص في تحسين الأوضاع الاقتصادية بالقارة، وكذلك دور المؤسسات الإقليمية والدولية في توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية والأساسية.

