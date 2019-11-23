ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تطالب بوضع إستراتيجية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:00 م
النائبة آمال رزق
النائبة آمال رزق الله
Advertisements
فريدة محمد
قالت النائبة آمال رزق الله، إن تنظيم مؤتمر إفريقيا 2019، في العاصمة الإدارية، يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز فرص الاستثمار في دول القارة الإفريقية وتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيها انطلاقا من دور مصر التاريخي إضافة لتوليها منصب رئيس الاتحاد الإفريقي.

وأشارت إلى أهمية المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان الاستثمار في إفريقيا، في توفير مجال للترويج للمشروعات الاستثمارية في دول القارة، وفتح مجالات مشتركة للاستثمارات المشتركة وتحقيق التكامل بين دولها المختلفة.

وأكدت أن ضرورة وضع إستراتيجية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية بما يساهم فى تدفقات التجارة والاستثمار بين دول القارة المختلفة بهدف تحقيق دخل أكبر للمواطن الإفريقي.

ونوهت رزق الله، عن أهمية دور القطاع الخاص في تحسين الأوضاع الاقتصادية بالقارة، وكذلك دور المؤسسات الإقليمية والدولية في توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية والأساسية.
Advertisements

ترشيحاتنا

علاج النقرس فى الكعب.. تحذير| ممنوع تناول هذه الأطعمة

إيه القمر ده.. بوسى تثير الشكوك حول إجرائها عملية تجميل

طريقة عمل كيكة الرواني مع الشيف توتا مراد.. فيديو

تعاقدت رسميًا.. حلا شيحة بطلة فيلم تامر حسني الجديد مش أنا

عمار حمدي لـ الأهلي بعد التتويج بإفريقيا: المشاركة أو الرحيل.. فيديو

حال اختياره.. هل يملك ليفربول حرمان محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجزيرة الإماراتي يستقبل بعثة الإسماعيلي بالورود

السعودية رئيساً لمجموعة العشرين.. قمة 2020 المقبلة في الرياض

23 لاعبة تنضم إلى معسكر منتخب النسائية استعدادا لتصفيات إفريقيا..صور