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أخبار البلد

هشام جبر يكشف سبب فوز مصر بالمركز الثانى كأفضل وجهة للغوص في العالم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:58 م
الغوص
الغوص
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محمد الاسكندرانى
أعلنت مجلة الغوص الدولية "دايف" عن فوز مصر بالمركز الثانى كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2019، وذلك طبقا للتصويت الذى أجرته مؤخرا.

وقال هشام جبر رئيس مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية إن "دايف" هى مجلة غوص إنجليزية وضعت استفتاء شارك فيه 30 ألف غواص إنجليزى أفرزت نتيجته عن فوز مصر بالمركز الثانى، لافتا إلى أنه في الأعوام السابقة لقرار حظر سفر السائحين الإنجليز لشرم الشيخ حصدنا المركز الأول لثلاث أعوام متتالية وإنما نتيجة حظر سفر الإنجليزى حصدنا المرتبة الثانية هذا العام.

وأكد جبر فى تصريح لـ"صدى البلد" أن البحر الأحمر فى مصر خصوصا المناطق البعيدة عن التنمية العمرانية، ما زالت حالة شعابها المرجانية والأنظمة البيئية فيها بحالة صحية جيدة مثل رأس محمد وجزر الأخوين وروكى ايلاند وجزيرة سان جونث وايلفن استون، جميعها الضغوط عليها قليلة، وبذلك تعد بيئة بحرية بكر.

وأضاف رئيس غرفة الغوص والانشطة البحرية أن ما يميز شعب البحر الأحمر المصرى اختلاف أنواع الشعب المرجانية سواء الصلبة أو الرخوة والأسماك التى تقيم حول الحاجز المرجانى أو التى تعيش فى البحر المفتوح والتى تشاهد فى منطقة ما فى توقيت ما.

يذكر أن ساحل البحر الأحمر يذخر بالعديد من الشعاب المرجانية التي تغطي مسافة تبلغ نحو ٩٠٠ كيلومترا ويتمتع الغواصون بمشاهدة نظام التنوع الأحيائي البيئي المدهش لنحو١٢٠٠ صنف من الأسماك ٢٠٠ نوع من الشعاب المرجانية و١٠٠٠ نوع من اللا فقاريات.
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