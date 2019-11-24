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تكنولوجيا

بتقنية التعرف على الوجوه.. Facebook يطور تطبيقا جديدا لموظفيه وأصدقائهم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:59 ص
Facebook
Facebook
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شيماء عبد المنعم
واجه موقع التواصل الأشهر فيسبوك "Facebook"، العديد من المشكلات التي تتعلق بالخصوصية، حيث قامت الشركة المالكة للمنصة ببناء تطبيقًا داخليًا للتعرف على الوجوه بين موظفيه وسمح لهم بالتعرف على زملائهم وأصدقائهم من خلال توجيه كاميرات الهواتف الذكية إليهم.

وبحسب ما ذكره موقع "سي نت" التقني، كشف تقرير نشرته صحيفة Business Insider عن هذا التطبيق، قائلة أنه قد تم تطويره بين عامي 2015 و 2016 ولكن تم إيقافه منذ ذلك الحين، فيما أقرت منصة التواصل الاجتماعي بأنها قامت بتطوير هذا التطبيق الذي لم يتم إطلاقه علنًا، وتعارض استخدامه لتحديد هوية الأشخاص.

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك: "كوسيلة للتعرف على التقنيات الجديدة، تقوم فرقنا بانتظام بإنشاء تطبيقات لاستخدامها داخليًا، حيث أن التطبيق الجديد متاح فقط لموظفي فيسبوك، ويمكنه فقط التعرف على الموظفين وأصدقائهم الذين قاموا بتمكين ميزة التعرف على الوجوه".

ويسلط التطبيق الضوء علي كيف يمكن لفيسبوك تطوير المزيد من الميزات التي يمكن أن تزيد من قلق مستخدميه بشأن خصوصيتهم، حيث تم بناؤه قبل فضيحة كامبريدج اناليتيكا في 2018، والتي نتج عنها المزيد من التدقيق تجاه المنصة وجهودها لحماية خصوصية مستخدميها.

والجدير بالذكر أن شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا البريطانية، جمعت بيانات من ما يصل إلى 87 مليون مستخدم فيسبوك دون موافقتهم، وعقب الفضيحة غرمت لجنة التجارة الفيدرالية شركة فيسبوك مبلغ قياسيا والذي يقدر بحوالي 5 مليار دولار بسبب أنتهاكها خصوصية مستخدميها.

وقالت صحيفة Business Insider: "أن الأحداث العالمية الأخيرة المتعلقة بالتقدم في تقنية التعرف على الوجوه، وإساءة استعمالها تستدعي الحاجة إلى فهم الأساليب التي تتعامل مع إلغاء تحديد الهوية، مساهمتنا هي الوحيدة المناسبة للفيديو، بما في ذلك الفيديو المباشر، وتقدم جودة تفوق بكثير الأدبيات الأساليب".

يكر أن شركة عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تواجه دعوى قضائية بقيمة 35 مليار دولار بسبب سوء الاستخدام المزعوم لبيانات التعرف على الوجه في ولاية إلينوي الأمريكية.
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