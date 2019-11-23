تأجيل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش الإرهابية في الجيزة لـ 26 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 7 مُتهمين باعتناق أفكار داعش في الجيزة، لجلسة 26 نوفمبر للمرافعة.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة وأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى .





كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين الي المحاكمة بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي وكيل اول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة ، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون افكار داعش الارهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الاسلامية ، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة احدى المنشآت العسكرية ، وقيامه بتأسيس خلية عن عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الامن والاستقرار بالبلاد وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.





وتوصلت التحقيقات الي قيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكرى وامداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور .





واعترف المتهم مصطفى عبد العليم وشهرته "صاصا" ، بانه إثر ارتباطه بعلاقة صداقة بالمتهم الاول عام ٢٠١٤ وحضورهما لقاءات جمعت بينهما بمسجد ال حسن بمنطقة بولاق الدكرور وبمحل للعطور تدارسوا خلالها التأصيل الشرعي لهذه الأفكار ولقناعته وباقي المتهمين تم ضمهم الي الخلية التكفيرية ، وأضاف بتكليفهم بالاضطلاع على إصدارات تنظيم داعش الارهابي ورصد مناطق عسكرية .





وأضاف المتهم انه عقب سفر المتهم الاول الي سيناء للانضمام لتنظيم ولاية سيناء ، وقيام المتهمين الرابع والخامس برصد ارتكاز امنى أسفل الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن ورصد كنيسة بكفر طهرمس وقاموا بالتجول في محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها ومعرفة اعداد قوات التأمين وانهى المتهم اعترافه بقيامه بشراء سلاحين ناريين لتنفيذ العمليات، فيما اعترف المتهم كرم محمد علام باعتناقه الأفكار التكفيرية ومبايعة لتنظيم داعش الارهابي وفِي عام ٢٠١٧ ، كلّف بالإمداد بالأسلحة والذخائر.



