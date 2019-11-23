من البراءة إلى الجرأة.. شاهد تطور إطلالات مايلي سايرس في عيد ميلادها الـ 26

يصادف اليوم عيد ميلاد المغنية والممثلة الأمريكية الشهيرة "مايلي سايرس" الـ 26، حيث إشتهرت مايلي، في العالم العربي بإسم "هانا مونتانا"، نسبة إلى شخصيتها في مسلسل الأطفال الذي حمل الأسم ذاته، وقد ظهرت به مع والدها المغني الشهير "بيلي ري سايرس".



تطور شكل مايلي سايرس بطريقة ملحوظة عبر السنين، حيث عرفها العالم العربي بشكلها البرئ في مرحلة طفولتها ومراهقتها، بينما صدمت سايرس العالم بسبب تحولها المفاجئ إلى نجمة عري جريئة جدًا، حيث قامت بحلق شعرها وتغيير شكلها تمامًا.



تطور إطلالات مايلي سايرس كان بمثابة صدمة حتى للجمهور الامريكي والغربي بشكل عام، حيث وجهوا لها الانتقادات وقاموا بمهاجمتها مثلما فعل الجمهور العربي بسبب تعمدها في الظهور بإطلالات مثيرة للجدل ومبالغة في العري.



ومن الناحية الجمالية، لا يوجد أسلوب أو توجه معين لها، حيث نجد أنها تعتمد أحيانًاعلى جمالها الطبيعي دون أي مكياج، وفي مرات أخرى تفضل الاعتماد على المكياج الصاخب و الغريب مما يثير الجدل.



وإليكم أبرز صور توضح تطور إطلالات مايلي سايرس هنا ..

