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أخبار العالم

مسؤول عسكري أمريكي:إيران وراء الهجوم على أرامكو دون شك

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:48 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال ماكنزي: إن بلاده ليس لديها أي شك في أن هجوم السعودية جاء من إيران وسوف نعلن عن المعلومات التي تستند إليها.

وأضاف قائد القوات المركزية الأمريكية في تصريحات لصحيفة الأيام البحرينية خلال مشاركته في مؤتمر حوار المنامة: " لن نعمل مع الفرنسيين في أمن الملاحة هنا ولن نشاطرهم المعلومات كونهم ليسوا أعضاء في التحالف".

وتابع ماكنزي أن تركيا دولة هامة وتلعب دورا محوريا في الناتو ولا تغير بالموقف الأمريكي من هذا الأمر.

وتستضيف العامة البحرينية المنامة الدورة الخامسة عشر من حوار المنامة، والذي يناقش عددا من القضايا أهمها الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار ماكنزي خلال كلمته في المؤتمر إلى أن هناك نحو 500 جندي أمريكي في شرق سوريا من أجل محاربة تنظيم داعش الإرهابي. ومن جهتها هاجمت وزيرة الجيش الفرنسية، خلال مشاركتها في المؤتمر، الجانب الأمريكي بسبب ما وصفته بموقفه المتخازل من الاعتداء الإيراني على السفن وناقلات البترول في الخليج.
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