مسؤول عسكري أمريكي:إيران وراء الهجوم على أرامكو دون شك

قال قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال ماكنزي: إن بلاده ليس لديها أي شك في أن هجوم السعودية جاء من إيران وسوف نعلن عن المعلومات التي تستند إليها.





وأضاف قائد القوات المركزية الأمريكية في تصريحات لصحيفة الأيام البحرينية خلال مشاركته في مؤتمر حوار المنامة: " لن نعمل مع الفرنسيين في أمن الملاحة هنا ولن نشاطرهم المعلومات كونهم ليسوا أعضاء في التحالف".





وتابع ماكنزي أن تركيا دولة هامة وتلعب دورا محوريا في الناتو ولا تغير بالموقف الأمريكي من هذا الأمر.





وتستضيف العامة البحرينية المنامة الدورة الخامسة عشر من حوار المنامة، والذي يناقش عددا من القضايا أهمها الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



