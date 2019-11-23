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رياضة

محبة بعد عداوة.. 3 مواقف خطف بهم مدرب جنوب أفريقيا قلوب المصريين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:13 م
مؤتمر مباراة مصر
مؤتمر مباراة مصر وجنوب أفريقيا
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محمد السعيد
ما محبة إلا بعد عداوة، نجح ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، في تحويل كره الجماهير المصرية لمنتخب البافانا بافانا إلى حب، بل وصل الأمر لتشجيع المصريين لجنوب أفريقيا أمام غانا، أمس، الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث الرابع بأمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتي انتهت بفوز الأولاد بركلات الترجيح.

الجماهير المصرية كانت مشحونة ضد منتخب جنوب أفريقيا، قبل مباراته أمام مصر في الدور نصف النهائي، وطالبوا اللاعبين بالثأر للكبار، وإذاقة البافانا بافنا من نفس الكأس المر.

لكن ديفيد موتواني بذكائه الشديد نجح في أن يحول هذا الشحن الجماهيري ضد منتخب بلاده، إلى حب وتعاطف.

ويرصد "صدى البلد" 3 مواقف كسب بهم ديفيد موتواني حب المصريين:

الموقف الأول:

ابتسامته الشهيرة بعد اقتحام لاعبي منتخب مصر الأولمبي المؤتمر الصحفي، عقب نهاية مباراة الفراعنة والبافانا وبافانا، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني 3- 0.

الموقف الثاني:

إصرار ديفيد نوتواني، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غانا، الخميس الماضي، على الذهاب إلى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، والتقاط الصور معه.

الموقف الثالث:

مطالبته للاعبي منتخب جنوب أفريقيا، بعمل ممر شرفي لمنتخب، مصر، بعد تتويجه ببطولة كأس الأمم الإفريقية، أمس، على حساب كوت ديفوار.
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