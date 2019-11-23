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رياضة

ميتشو يؤجل حسم المقعد الأخير بقائمة الزمالك الأفريقية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:07 م
ميتشو
ميتشو
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ملك موسى
استقر الصربي “ميتشو” المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي تاجيل حسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية للفريق الأبيض بعد قيد المغربي محمد أوناجم خلال الأيام الماضية.

ويأتي قرار الجهاز الفني بانتظارا للصفقة التي سيبرمها الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي ستدعم خط الهجوم أو خط الوسط المدافع.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قام بفتح باب القيد الإفريقي يوم 15 نوفمبر الجاري على أن يستمر حتى يوم 31 من شهر يناير المقبل، وعلى أثر ذلك قام النادي الأبيض بقيد أوناجم إفريقيًا.
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