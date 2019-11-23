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السيسي يدعو المستثمرين للعمل في إفريقيا لتغيير واقعها إلى الأفضل.. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:15 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي جميع دول العالم للاستثمار في القارة الأفريقية، خلال مؤتمر أفريقيا 2019، قائلا "كلكم مدعوون للاستثمار في إفريقيا وتغيير واقعها إلى الأفضل".

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر أفريقيا 2019 لليوم الثاني: "نحن كدول وكقادة مسئولون عن شعوبنا ومسئولون عن تغيير الواقع الى الأفضل والأحسن ولدينا الفرصة".

وتابع الرئيس السيسي حديثه: "انتم كمستثمرين ومؤسسات التمويل لا تترددون في الاستثمار في القارة السمراء، وارجو ان تكون تكلفة التمويل نستطيع أن نتحملها بعيدا عن المخاطر".

وينطلق مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان استثمر في إفريقيا الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد المؤتمر عددا من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية و2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.

ويستعرض مؤتمر استثمر في إفريقيا 2019 عددا من المشروعات الكبرى لتعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين الدول الإفريقية، ولا سيما فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتصنيع والتطوير التكنولوجي.

ورحب الرئيس السيسي بضيوف مصر من رؤساء الدول والحكومات، والمؤسسات الدولية والإقليمية وجميع شركاء التنمية في مؤتمر "إفريقيا 2019" تحت شعار "استثمر في إفريقيا".
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