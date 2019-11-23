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الرئيس السيسي: 250 مليار دولار تكلفة مشروع ربط 55 دولة أفريقية .. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:18 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عمرو ممدوح
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه اذا تم ربط 55 دولة أفريقية ببعضها بشكل كامل، يمكن أن يتكلف أكثر من 250 مليار دولار، ويمكن البداية بربط 8 أقاليم فقط كمرحلة اولى.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر أفريقيا 2019، أنه يمكن أن يتم توقيع قروض من جانب الدول لتمويل هذا المشروع، مشيرا إلى أن نسبة المخاطر في هذا المشروع قليلة.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تطوير البنية الاساسية في افريقيا تنقل القارة ، إلى موضع اخر، مؤكدا أن الدول الأفريقية مازالت في طريقها الى التقدم، وقد يكون العمل ليس بنفس الكفاءة في الدول المتقدمة.
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