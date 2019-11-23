الرئيس السيسي: 250 مليار دولار تكلفة مشروع ربط 55 دولة أفريقية .. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه اذا تم ربط 55 دولة أفريقية ببعضها بشكل كامل، يمكن أن يتكلف أكثر من 250 مليار دولار، ويمكن البداية بربط 8 أقاليم فقط كمرحلة اولى.





وأضاف السيسي، في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر أفريقيا 2019، أنه يمكن أن يتم توقيع قروض من جانب الدول لتمويل هذا المشروع، مشيرا إلى أن نسبة المخاطر في هذا المشروع قليلة.



