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فن

حوار مفتوح مع ستيفن جاجن رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في القاهرة السينمائي.. صور

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:16 م
ستفين جاجن
ستفين جاجن
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شروق إبراهيم - محمد نبيـل
نظمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولى اليوم حوارا مفتوحا مع المخرج العالمي ستفين جاجن رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان، وادار الحوار رئيس المهرجان محمد حفظي بحضور الصحافة المصرية والعالمية.

اقيم الحوار تحت عنوان "كيف تُروى القصص الشخصية في عصر سلاسل الأفلام؟"، مع المخرج والكاتب الحاصل على جوائز أوسكار وجولدن جلوب وبافتا.

وقال المخرج الأمريكي إنه كان يريد أن يصبح كاتبا ومؤلفا، وكان رد فعل والدته تجاه ذلك سيئا للغاية،لافتا إلى أنه لم يكن لديه عمل حقيقي، وفشل في 20 وظيفة".

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام فعالياتها في الفترة من 20 و29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم تكريم كل من منة شلبي ، شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية.
حوار مفتوح مع ستيفن جاجن رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في القاهرة السينمائي.. صور
حوار مفتوح مع ستيفن جاجن رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في القاهرة السينمائي.. صور
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