وزير الاتصالات: القمر الصناعي الجديد يخلق طفرة بالإنترنت بمصر .. فيديو وصور

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إنطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1 سوف يأتي بالخير على مصر فى مجالات شتى.





وأشار فى كلمته فى نهاية مؤتمر الراديوية إلى أن القمر الصناعى المصرى سوف يكون له العديد من الاستخدامات والأهمية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر التوسع في خدمات الإنترنت والإنترنت فائق السرعة والوصول به إلى آفاق أوسع وأسرع كما يساعد في دعم البنية التكنولوجية للوصول للأماكن النائية والبعيدة بالإضافة إلى أهميته الكبرى فى مجال الملاحة الجوية.





وقدم وزير الاتصالات الشكر للاتحاد الدولي للاتصالات على ثقته في اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير لتكون أول دولة ترعى وتستضيف هذا المؤتمر خارج مقر الاتحاد بجنيف منذ 20 عامًا، مثمنًا في ذات الوقت الجهود التي بذلت من جميع الأطراف للخروج بهذا الحدث الدولي الكبير في أبهى صورة تليق بمصر ومكانتها الدولية، وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والدكتور عمرو بدوي على إدارته المميزة لأعمال المؤتمر، ومحافظة جنوب سيناء وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة.





بالإضافة إلى كل الأجهزة المعنية التي لم تدخر وسعًا في سبيل توفير كافة السبل والتجهيزات التي تدعم وتساند المشاركين وضيوف المؤتمر في تهيئة بيئة العمل اللازمة وتوفير المناخ المناسب لهم.





كما تطرق الوزير في كلمته إلى التوصيات والمخرجات التي أثمرت عنها مناقشات المؤتمر وخلصت إلى إصدار العديد من النتائج الإيجابية لمستقبل الاتصالات المحمولة ومنها حزمة من النطاقات الهامة والحيوية لمستقبل تكنولوجيا الجيل الخامس.



