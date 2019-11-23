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منظومة جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية..رئيس مؤسسة التمويل الدولية: مصر حققت نجاحا كبيرا فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وأينما ذهبت فى العاصمة الإدارية توجد أعمال بناء وحركة عمران تسير بمعدلات مبهرة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:31 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
رئيس الوزراء:
= منظومة جديدة وشفافة لتخصيص الأراضى الصناعية
= هناك مجالات ينبغى العمل عليها فى الفترة القادمة لتحقيق الإصلاح الهيكلي
= الحكومة شرعت بالفعل فى تنفيذ برامج إصلاح هيكلي وتحفيز للقطاع الصناعي
= مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي للاستفادة من البنية التحتية الضخمة التي تم تنفيذها

رئيس مؤسسة التمويل الدولية:
= مصر حققت نجاحا كبيرا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
= مصر قامت بإنجاز حقيقى فى مجال الطاقة ربما لم تقم به أية دولة فى العالم
= أينما ذهبت فى العاصمة الإدارية أشاهد أعمال بناء وحركة عمران تسير بمعدلات مبهرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، ستيفانى فريديبرج، رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولى، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندسة راندة المنشاوى محافظ مصر المناوب لدى البنك الدولي، وأنّا بيردى، مديرة العمليات والاستراتيجية في البنك الدولي، على هامش منتدى الاستثمار فى إفريقيا 2019.

واستهلت فريديبرج اللقاء بالإشادة بما تحقق فى العاصمة الإدارية من تنمية وعمران، قائلة "أينما ذهبت فى العاصمة الإدارية أشاهد أعمال بناء وحركة عمران تسير بمعدلات مبهرة"، كما أثنت على ما حققته مصر من نجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، معربة عن أملها فى أن تحافظ مصر على هذا النجاح المذهل من خلال استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولى.

من جانبه أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعى أن هناك مجالات ينبغى العمل عليها فى الفترة القادمة، لتحقيق الإصلاح الهيكلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، لكى يستفيد من البنية التحتية الضخمة التي تم تنفيذها.

وأكد أن الحكومة شرعت بالفعل فى تنفيذ برامج إصلاح هيكلي وتحفيز للقطاع الصناعي، بما فى ذلك منظومة جديدة وشفافة لتخصيص الأراضى الصناعية.

وفيما يخص مجال الطاقة، أشارت فريديبرج إلى أن مصر قامت بإنجاز حقيقى فى مجال الطاقة ربما لم تقم به أية دولة فى العالم بهذا النجاح، سواء فيما يخص حل مشكلات نقص الكهرباء، أو ترشيد الدعم.

وقالت أنا بيردي، مديرة العمليات والاستراتيجية في البنك الدولي، إن البنك الدولي سعيد باستمرار التعاون مع مصر، كما أشادت بما حققته مصر من إصلاحات في مجال الطاقة مما فتح أبواب الفرص أمام القطاع الخاص في الوقت الذي تم فيه توجيه مزيد من الموارد للقطاع الاجتماعي، فيما يعد مثالا جيدا للدول الأخرى للتعلم من التجربة المصرية.

فيما أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن وفد مؤسسة التمويل الدولية أكدوا خلال اللقاء أن المراجعة الدورية لتوقعات النمو فى دول منطقة الشرق الأوسط أظهرت تراجعًا لمعدلات النمو المتوقعة فى دول المنطقة، وكان المؤشر العام للنمو المتوقع يتجه للانخفاض، لكن أرقام النمو المرتفعة التي من المتوقع ان تحققها مصر هى التي حافظت على تماسك متوسط للنمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط.
منظومة جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية..رئيس مؤسسة التمويل الدولية: مصر حققت نجاحا كبيرا فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وأينما ذهبت فى العاصمة الإدارية توجد أعمال بناء وحركة عمران تسير بمعدلات مبهرة
منظومة جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية..رئيس مؤسسة التمويل الدولية: مصر حققت نجاحا كبيرا فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وأينما ذهبت فى العاصمة الإدارية توجد أعمال بناء وحركة عمران تسير بمعدلات مبهرة
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