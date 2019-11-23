ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصر صوت افريقيا.. الرئيس السيسي: قادمون بـ العمل والشرف والأمانة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:24 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
Advertisements
خالد محيي الدين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "القارة الأفريقية قادمة"، وهذا ما يشير له التاريخ، مؤكدا "اننا قادمون بالعمل والشرف والأمانة".

واضاف "الرئيس عبد الفتاح السيسي" ، خلال كلمته فى فعاليات مؤتمر افريقيا 2019، ان"مصر هي صوت أفريقيا"، أن المواقف الحقيقية مع دول العالم تؤكد حقيقة وضع مصر، وان صوت أفريقيا الحقيقي يظهر من خلال كل دولها مجتمعه وليس صوت دولة واحدة.

ونوه، بأن أستقبال "أوبر وكريم" داخل مصر كان يمثل نجاحا كبيرا في العمل ، وقد أقترح عليهم العمل في مجال النقل الجماعي.

وتابع الرئيس السيسي حديثه: "انتم كمستثمرين ومؤسسات تمويل لا تترددوا في الاستثمار في القارة السمراء، وارجو ان تكون تكلفة التمويل نستطيع أن نتحملها بعيدا عن المخاطر".

يشار إلى مؤتمر أفريقيا 2019 انطلق تحت عنوان استثمر في إفريقيا، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بجنيه واحد.. طريقة تقشير الجلد الميت من القدم في دقائق

الأرصاد تحذر: طقس هذا الأسبوع مضطرب.. ارتفاع حرارة الاثنين وأمطار الثلاثاء

الرئيس السيسي يروي موقفا طريفا بينه ومسئول شركة أوبر

إيه القمر ده.. بوسى تثير الشكوك حول إجرائها عملية تجميل

رد الأزهر على رجل يريد إزالة شعر جسده بالكامل.. الضوابط الشرعية

الرئيس السيسي: 250 مليار دولار تكلفة مشروع ربط 55 دولة أفريقية .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجزيرة الإماراتي يستقبل بعثة الإسماعيلي بالورود

السعودية رئيساً لمجموعة العشرين.. قمة 2020 المقبلة في الرياض

23 لاعبة تنضم إلى معسكر منتخب النسائية استعدادا لتصفيات إفريقيا..صور