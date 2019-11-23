مصر صوت افريقيا.. الرئيس السيسي: قادمون بـ العمل والشرف والأمانة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "القارة الأفريقية قادمة"، وهذا ما يشير له التاريخ، مؤكدا "اننا قادمون بالعمل والشرف والأمانة".



واضاف "الرئيس عبد الفتاح السيسي" ، خلال كلمته فى فعاليات مؤتمر افريقيا 2019، ان"مصر هي صوت أفريقيا"، أن المواقف الحقيقية مع دول العالم تؤكد حقيقة وضع مصر، وان صوت أفريقيا الحقيقي يظهر من خلال كل دولها مجتمعه وليس صوت دولة واحدة.



ونوه، بأن أستقبال "أوبر وكريم" داخل مصر كان يمثل نجاحا كبيرا في العمل ، وقد أقترح عليهم العمل في مجال النقل الجماعي.



وتابع الرئيس السيسي حديثه: "انتم كمستثمرين ومؤسسات تمويل لا تترددوا في الاستثمار في القارة السمراء، وارجو ان تكون تكلفة التمويل نستطيع أن نتحملها بعيدا عن المخاطر".



يشار إلى مؤتمر أفريقيا 2019 انطلق تحت عنوان استثمر في إفريقيا، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي