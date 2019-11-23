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محافظات

نوبة انضباط.. محافظ كفر الشيخ يحيل 23 موظفًا بـ الإسكان للتحقيق

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:51 م
الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه
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محمود زيدان
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 23 موظفًا بمديرية الإسكان بكفر الشيخ للتحقيق، بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، وكلف بالتحقيق في المخالفات الواردة في التقرير.

وكشف التقرير عن وجود سجلين فقط للحضور والانصراف، وإزالة التشطيب باستخدام الأقلام المزيلة للأحبار والتوقيع عليها، ووجود بعض العاملين لم يوقعوا في سجلات الحضور والانصراف ولم يتم التشطيب عليهم يوم إجراء الفحص كما انه، لا يتم تقديم بيان يومى يتضمن حالات عدم التوقيع في سجل الحضور والانصراف والتأخيرات في السجلات الى رئاسة الوحدة.

وتضمن التقرير إبلاغ شئون العاملين بحالات عدم التوقيع في سجلات الحضور والانصراف والتأخيرات شهريًا وليس يوميا كما اشترط قرار المحافظ بجانب عدم وجود سجل لتدوين حالات الخروج بإذن أو بدون إذن للعاملين بمديرية الإسكان، التكليف بمأمورية يكون على قصاصة من الورق ومكتوب بخط اليد وليس على النموذج المعد لذلك ومن نسخة واحدة وغير معتمدة من مدير الإدارة.

وتبين أنه لا يتم تقديم تقرير عن المأمورية المكلف بها العامل، ولا يوجد سجل لمتابعة المأموريات بمديرية الإسكان، لا يوجد نموذج معد لتصاريح الخروج وإنما هي عبارة عن قصاصة من الورق مكتوبة بخط اليد، يوجد بعض العاملين حصلوا على تصاريح بالخروج لمدة ساعتين تجاوز عددها 3 تصاريح ولم يتم خصم يوم من إجازاتهم الاعتيادية، وأنه مازالت مديرية الإسكان تستخدم الحضور والانصراف الورقية بالمخالفة لتعليمات محافظ كفر الشيخ.
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