ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قادمون بالعمل والإخلاص.. السيسي يهنئ غادة والي بـ منصب الأمم المتحدة.. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:46 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة التضامن الاجتماعي
Advertisements
عمرو ممدوح
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على توليها منصب نائب الامين العام للامم المتحدة.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر افريقيا 2019، قائلا: "الدكتورة غادة بجهدها وتقدير العالم لمصر الان تم اختيارها لتقلد هذا المنصب، ولم أجد فرصة أفضل من المؤتمر لتقديم التهنئة لها".

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: نحن قادمون بالعمل والاخلاص والأمانة والشرف.

وانطلق مؤتمر إفريقيا 2019 تحت عنوان استثمر في إفريقيا الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد المؤتمر عددا من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية و2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد مؤتمر أفريقيا 2019.. فيديو

مشروعات كبرى للتنمية .. انطلاق منتدى إفريقيا 2019 بحضور السيسي بعد قليل

مؤتمر أفريقيا 2019 يبدأ بفقرة موسيقية بمشاركة فنانين من القارة الأفريقية.. فيديو

بث مباشر.. فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019 من العاصمة الإدارية

الرئيس السيسي يشهد فعاليات افتتاح مؤتمر استثمر في أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر استثمر في أفريقيا 2019

ترشيحاتنا

البعض لا يستوعب.. السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه لتطوير البنية التحتية |فيديو

الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة

جراحة في الفك..تفاصيل دخول محمد هنيدي غرفة العمليات 5 ساعات

رد الأزهر على رجل يريد إزالة شعر جسده بالكامل.. الضوابط الشرعية

الرئيس السيسي: 250 مليار دولار تكلفة مشروع ربط 55 دولة أفريقية .. فيديو

سرقة الكأس بنجاح.. سر ارتداء المنتخب المصري لقناع مسلسل لا كاسا دو بابل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجزيرة الإماراتي يستقبل بعثة الإسماعيلي بالورود

السعودية رئيساً لمجموعة العشرين.. قمة 2020 المقبلة في الرياض

23 لاعبة تنضم إلى معسكر منتخب النسائية استعدادا لتصفيات إفريقيا..صور