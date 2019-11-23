قادمون بالعمل والإخلاص.. السيسي يهنئ غادة والي بـ منصب الأمم المتحدة.. فيديو

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على توليها منصب نائب الامين العام للامم المتحدة.



وأضاف السيسي، في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر افريقيا 2019، قائلا: "الدكتورة غادة بجهدها وتقدير العالم لمصر الان تم اختيارها لتقلد هذا المنصب، ولم أجد فرصة أفضل من المؤتمر لتقديم التهنئة لها".



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: نحن قادمون بالعمل والاخلاص والأمانة والشرف.



وانطلق مؤتمر إفريقيا 2019 تحت عنوان استثمر في إفريقيا الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشهد المؤتمر عددا من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية و2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.

