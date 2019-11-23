التعاون يدخل المربع الذهبى بهدف قاتل فى ضمك بالدوري السعودي.. فيديو

حقق فريق التعاون السعودى، فوزًا قاتلًا على مضيفه ضمك بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وتقدم ساندرو مانويل للتعاون من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بينما تعادل جورجي فيليبي لضمك في الدقيقة التاسعو و الأربعين من زمن الشوط الثانى.



وأحرز مانويل الهدف القاتل للتعاون من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة السابعة والتسعين من عمر المباراة.



ورفع التعاون رصيده إلى 19 نقطة، ليقفز إلى المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد ضمك عند 4 نقاط، في المركز السادس عشر والأخير.



