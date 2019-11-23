رفض دعوى ترحيل السوريين من مصر

قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول دعوى اصدار قرار فورى بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين فى مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة ، او ممن يعد منهم مهددا للامن القومى والاقتصادى ، وكذلك المخالفين لشروط الاقامة فى مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الاخوان الارهابية او اى من التنظيمات المتطرفة.



صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد وهاشم الجيوشي ومصطفي عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز .



وطالبت الدعوى بإبعاد السوريين المقيمين بمصر ، ممن يعد منهم مهددا للامن القومى والاقتصادى المصرى وكذلك السوريين المخالفين لشروط الاقامة فى مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الاخوان الارهابية او اى من التنظيمات الارهابية والمتطرفة .



وأضافت الدعوى، انه منذ إندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الالاف من النازحين السوريين اغلبهم دخلوا الاراضى المصرية بطرق غير مشروعة مستغليين حالة الانفلات الامنى التى ضربت مصر بعد ثورة يناير .



