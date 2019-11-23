القضاء الاداري تقضي بعدم قبول دعوى طرد سفير قطر من مصر



وقضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى، أحمد عبد العاطى، و15 سنة لابنة "الصيرفى"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان الارهابية والمغلقة حاليًا".



قضت محكمة القضاء الإداري ، بعدم قبول دعوى طرد السفير القطري من مصر، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد وهاشم الجيوشي ومصطفي عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز .وذكرت الدعوى رقم 59238 لسنة 70 قضائية، أن "محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية (التخابر مع قطر)، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين فى القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردنى الجنسية.