استجابة فورية.. توفير حضانة لرضيع يعاني التهابا رئويا ببني سويف





مشيرا إلى أن وحدة حقوق الإنسان بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام تم تشكيلها بقرار من المحافظ ، ضمن تنفيذ توجيهات الحكومة في هذا الشأن ،حيث تمثل دعما نوعيا توفره المحافظة للحالات الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية وتوفير الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين العاجلة ، ضمن منظومة متكاملة تعمل من خلالها الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

في استجابة فورية، وفرت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة بني سويف حضانة لمولود يبلغ من العمر 6 أيام ، يعاني التهابا رئويا وهانك حاجة ماسة لوضعه على جهاز تنفس، حيث ان الحالة لا تتحمل انتظار خلو حضانة من الحضانات المتوافرة بالمستشفيات المركزية والعامة القريبة من محل اقامة المواطن"ح. م. س "المقيم بإحدى قرى مركز اهناسيا، والذي تقدم بمطلبه للوحدة.من ناحيتها قالت مها حميدة "مسئولة وحدة حقوق الإنسان بخدمة المواطنين" إن ولي أمر الطفل افاد بأنه تم وضع الطفل عقب ولادته مباشرة بحضانة أطفال خاصة شرق النيل ،ولكن حالة الطفل تستوجب فترة طويلة على جهاز الحضانة ، الأمر الذي لم يستطعه ولي الأمر ، فتقدم بطلب لسرعة توفير حضانة له بالمستشفيات الحكومية.وعلى الفور تم رفع الطلب للمحافظ المستشار هاني عبد الجابر،والذي أمر بسرعة تدبير مكان خال بالتنسيق مع الجهات المعنية،وبالفعل تم التواصل مع مسؤولى المستشفيات (التخصصي ،التأمين،الجامعي) وبالفعل تم التواصل والتنسيق مع مسؤولى التأمين الصحي.وتم توفير حضانة للطفل بقسم الحضانات في المستشفى الجامعي على نفقة التأمين الصحي،مؤكدة على أن الوضع الصحي للرضيع مستقر ويلقى كافة أوجه الرعاية اللازمة.ومن جانبه أوضح محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين أن محافظ بني سويف قد أصدر تعليماته منذ أن تولى المسؤولية بالتعامل الفعال مع مطالب المواطنين الأساسية وسرعة تلبية مطالبهم والعمل على ايجاد حلول غير تقليدية في حالة تعذر الحلول الاعتيادية.