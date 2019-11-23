محافظ الفيوم يزف بشرى سارة للأهالي في 2020

كرم اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، عددًا من العاملين المتميزين بالمعاهد الأزهرية من أعضاء هيئة التدريس والإخصائيين الاجتماعيين والإداريين وعمال الخدمات المعاونة من شتى أنحاء المحافظة، بقاعة الاحتفالات بنادى محافظة الفيوم.



تم التكريم بحضور الشيخ سعيد محمد سعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، والشيخ عمر عبد التواب عبد ربه مدير عام الوعظ والإرشاد والفتوى بمنطقة الفيوم الأزهرية، والدكتور جمال عبد العزيز سعداوي الوكيل الثقافى للمنطقة، والشيخ خالد القيسي أحد رجال الأزهر ومنسق عام فعاليات التكريم، ومشايخ ونظار المعاهد، ومديري المرحلتين الثانوية والإعدادية الأزهرية، والمكرمين وذويهم.



أعرب محافظ الفيوم عن بالغ سعادته للمشاركة في تكريم أبناء ورجال وسيدات الأزهر الشريف العاملين بالمعاهد الأزهرية بمراحله المختلفة، مؤكدًا على أن الأزهر الشريف من منارات العلم فهو جامع وجامعة، وله من المكانة والتقدير والاحترام الكثير لما يقوم به رجاله من دور حيوى فى نشر مفاهيم الدين الوسطي الصحيح فى ربوع المعمورة بشتى مناحى الأرض، مشيرًا إلى أهمية غرس قيم الولاء والانتماء لدى طلابه والعمل على ترسيخ دعائم التسامح والمحبة والعفو التى تعد من الرسائل المهمة المنوط بها الأزهر الشريف.



وأضاف محافظ الفيوم بأن أبناء الأزهر ملقى على عاتقهم مسئولية كبيرة، فى توعية المواطنين بكافة الأمور الحياتية بالتعاون مع مختلف الجهات، بجانب نشر القيم الطيبة والتحفيز على التحلى بمكارم الأخلاق، وحب الآخر وإنكار الذات والعمل من خلال الفريق الواحد، وتضافر الجهود للنهوض بمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأكد محافظة الفيوم على أن أبناء الأزهر الشريف لابد أن يكونوا النبراس والقدوة والمثل لغيرهم، وأن يعملوا في إطار من الحب المتبادل والعطاء، مؤكدًا على أهمية التعاون والمشاركة المجتمعية وقبول الآخر، لافتًا إلى أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في جميع القطاعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.



وعقب ذلك فتح محافظ الفيوم حوارًا من القلب مع الحضور للاستماع لمطالبهم ومشكلاتهم، التى تتصل بأمورهم الحياتية من تعليم وصحة وكهرباء وصرف صحي، وأكد محافظ الفيوم على أن المحافظة بصدد البدء فى المشروع القومى للصرف الصحى خلال عام 2020، ومشكلة النظافة ومحو الأمية، وتم تناول مشكلة الزواج المبكر وأكد المحافظ على تكثيف الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بمخاطره.



ومن جانبه رحب رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بمحافظ الفيوم، مشيرًا إلى أنهم اليوم بصدد تكريم 30 من من أبناء الأزهر الشريف، لافتًا إلى أن اختيار المكرمين جاء من خلال المتابعة الميدانية الدورية على المعاهد الأزهرية، وأثبت هؤلاء المكرمين جدية فى العمل وبذل جهود غير عادية للارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل معاهدهم.

