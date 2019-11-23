بنى ياس يكتسح حتا بأربعة أهداف بكأس الخليج العربى الإماراتى .. فيديو

إكتسح بني ياس الإماراتى ضيفه حتا بأربعة أهداف مقابل لا شىء، في إطار اللجولة السادسة من منافسات بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي.



و أحرز بيدرو كوندي هدفان الأول فى الدقيقة الرابعة و العشرون من زمن الشوط الأول والثاني في الدقيقة الثامنة و الأربعون من زمن الشوط الثانى، ثم أضاف محمد المنهالي الهدف الثالث في الدقيقة 50، وأختتم محمد الحمادي أهداف بني ياس في شباك حتا في الدقيقة 85.



و بهذا الفوز، ارتفع رصيد فريق بني ياس إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما يتجمد رصيد حتا عند 4 نقاط يحتل بهم المركز السادس وقبل الأخير.



