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رياضة

بنى ياس يكتسح حتا بأربعة أهداف بكأس الخليج العربى الإماراتى .. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:57 م
صدى البلد
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عمر سلامة
إكتسح بني ياس الإماراتى ضيفه حتا بأربعة أهداف مقابل لا شىء، في إطار اللجولة السادسة من منافسات بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي.

و أحرز بيدرو كوندي هدفان الأول فى الدقيقة الرابعة و العشرون من زمن الشوط الأول والثاني في الدقيقة الثامنة و الأربعون من زمن الشوط الثانى، ثم أضاف محمد المنهالي الهدف الثالث في الدقيقة 50، وأختتم محمد الحمادي أهداف بني ياس في شباك حتا في الدقيقة 85.

و بهذا الفوز، ارتفع رصيد فريق بني ياس إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما يتجمد رصيد حتا عند 4 نقاط يحتل بهم المركز السادس وقبل الأخير.

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