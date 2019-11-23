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برلمان

نائبة المنوفية تقدم روشتة لإنهاء مشكلة تكدس مركز شبين الكوم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:03 م
محافظة المنوفية
محافظة المنوفية
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حسن رضوان
أعلنت سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب تقدمها باقتراح إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن نقل سوق عشوائي من شبين الكوم إلى أرض عرفة بشبين الكوم محافظة المنوفية.

وقالت "سعد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن شبين الكوم يوجد بها سوق عشوائي بجوار حي غرب وهذه المنطقة تشهد حالة من التكدس الشديد بسبب أنها منطقة حيوية يوجد بها عدد كبير من المصالح الحكومية التي يتهافت عليها المواطنون من مكتب بريد رئيسي وشركة كهرباء وعيادات التأمين الصحي وغيرها.

وأشارت عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلى أن أرض عرفة هي منطقة فضاء مساحتها تقدر بنحو 30 فدانا وهي غير مستغلة تمامًا في النفع العام، واستغلالها بوضع هذا السوق تحت إشراف الدولة سيقضي على أزمة التكدس والعشوائية داخل قلب شبين الكوم عاصمة المنوفية.

وتابعت النائب قائلة:" إن أرض عرفة تمتلك مساحة شاسعة ولكن غير مستغلة وللاسف البائعة الجائلين يرمون مخلفاتهم فيها مما ينتج عنه التلوث والأمراض وغيرها من السلبيات الأخرى".

واكدت النائبة انها قامت بتقديم هذا المقترح لكي يتم مناقشته مع الجهات المسؤولة والخروج بحلول جذرية كلها تصب في مصلحة المواطن والمحافظة.
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