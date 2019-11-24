خصم غير مسبوق.. أمازون تخفض سعر ساعة Vivomove 3S الذكية

أعلنت شركة أمازون عن تخفيض كبير وغير مسبوق لسعر ساعة Vivomove 3S الذكية، يصل إلى نحو 20% من ثمنها، حيث يصبح سعرها 179.99 جنيهًا إسترلينيًا بعد أن كان سعرها الأصلى قبل التخفيض 219.99 جنيهًا إسترلينيًا.وذكر موقع "إكسبرت ريفيوز" أن هذا التخفيض غير مسبوق ولم يحدث أن يتم تخفيض سعر الساعة بقيمة 40 جنيهًا إسترلينيًا من قبل.وساعة Vivomove 3S الذكية هى مزيج من ساعة اليد بشكلها التقليدى مع شاشة ذكية وبعض الخصائص الذكية الأخرى، ويأتى التخفيض كجزء من عروض أمازون بمناسبة Black Friday.وتتميز الساعة الذكية لشركة جارمن بشكلها المتناسق، حيث تتيح عرضًا رقميًا يدعم إشعارات المكالمات الواردة، والرسائل النصية، والمواعيد حسب التقويم، وعلى الرغم من عدم احتوائها على نظام "GPS" فإنه يمكن ربطها بالهاتف الجوال.كما تتميز الساعة بعمر بطارية تستمر بالعمل بشكل متصل حتى خمسة أيام في حالة تشغيل الخصائص الذكية الموجودة في الساعة، وأسبوع في حالة التشغيل العادى للساعة وهو مايعنى تشغيل الوقت فقط.اقرأ أيضًا: