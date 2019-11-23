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منوعات

تركي آل الشيخ يعلن بيع سيارة بوجاتي تعود لعام 1938 بـ 2 مليون و800 ألف دولار.. شاهد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:58 م
سيارة بوجاتي
سيارة بوجاتي
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مصطفى كرم
اعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن بيع عربية بوجاتي 35 تعود لعام 1938 بمزاد سوق السيارات بموسم الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ صورة للسيارة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موضحا بيعها بـ 2 مليون  و800الف دولار.

ويُعتبر معرض السيارات بالرياض بمثابة محطة لعشاق السيارات ومحبي قطع التعديل والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة والنادرة، حيث أن أي زائر للمعرض يستطيع شراء السيارة التي تعجبه وتسجيلها أثناء تواجده في المعرض مباشرة.

يُذكر أن عرض السيارات بالرياض، يُقام لأول مرة في المملكة وبشكل استثنائي بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وسيكون المعرض متاحًا أمام الزوار من 12 ظهرًا حتى 11 مساء.
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