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تعليم

بحضور 200 باحث ..طب أسوان تنظم مؤتمر "الجديد فى طرق البحث العلمى" ..صور

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:15 م
.طب أسوان تنظم مؤتمرالجديد
.طب أسوان تنظم مؤتمرالجديد فى طرق البحث العلمى
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل جامعة أسوان جهودها المستمرة بالتنسيق مع الجهات المختلفة تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات لتفعيل كافة الأنشطة وتحقيق التنوع المطلوب ، بجانب زيادة الإهتمام بالبحث العلمى .

شارك الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة فى فعاليات الدورة "التدريبية الثالثة للنشر والعلمى وكتابة الأبحاث العلمية " التى تنظمها كلية الطب تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب ، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، بجانب الدكتور محمد زكى الدهشورر عميد كلية الطب ، والدكتور مصطفي الطيرى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .

أكد رئيس الجامعة على أهمية البحث العلمى لدى الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وهذا ما توليه الجامعة إهتمامًا كبيرًا من خلال توفير كافة الإمكانيات العلمية والبحثية والتى تتجسد فى تجهيز المعامل بوسائل البحث العلمية الحديثة وكان ثمار الإهتمام بالبحث العلمى حصول جامعة أسوان على المركز الأول فى الإستشهاد العلمى فى تصنيف التايمز لهذا العام مما أعطي الجامعة مكانة علمية قوية من بين الجامعات العالمية .

أشار الدكتور محمد زكى عميد كلية الطب أن كلية الطب قد نظمت أكثر من دورة تدريبية فى كيفية خطوات وطرق البحث العلمى حتى يتسنى لطلاب الكلية إكتساب الخبرات البحثية من الأساتذة وأصحاب الخبرات البحثية والقامات العلمية من مختلف الجامعات لنقلها لطلاب الكلية والباحثين والدارسين والمدرسين المساعدين وكيفية كتابة الأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه .

كما ألقى الدكتور أحمد بشير مدير معهد الكلى وأستاذ المسالك البولية بجامعة المنصوره سابقًا والحاصل على العديد من الجوائز العلمية فى مجال البحث العلمي محاضرة علمية كانت بعنوان "الجديد فى طرق البحث العلمى وخطوات كتابة الأبحاث العلمية" .

أشار الدهشورى أنه حضر ما يزيد عن 200 باحث بهذا المؤتمر ، وبحضور الدكتور عبدالله العبيدي مدير المستشفى الجامعى وقام بأعداد وتنظيم هذا المؤتمر الدكتور حسانى علي والدكتور سعودى عماد والدكتور عمرو علم والدكتور طارق محمد من شباب الأطباء والذى أقيم على مدار يومين .

وأختتمت فعاليات اليوم بتكريم رئيس الجامعة الدكتور أحمد غلاب للدكتور أحمد بشير مدير معهد الكلى جامعة المنصورة سابقًا والمشاركين بالمؤتمر .
بحضور 200 باحث ..طب أسوان تنظم مؤتمر "الجديد فى طرق البحث العلمى" ..صور
بحضور 200 باحث ..طب أسوان تنظم مؤتمر "الجديد فى طرق البحث العلمى" ..صور
بحضور 200 باحث ..طب أسوان تنظم مؤتمر "الجديد فى طرق البحث العلمى" ..صور
بحضور 200 باحث ..طب أسوان تنظم مؤتمر "الجديد فى طرق البحث العلمى" ..صور
بحضور 200 باحث ..طب أسوان تنظم مؤتمر "الجديد فى طرق البحث العلمى" ..صور
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