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رياضة

ارسنال يتعادل مع ساوثهامبتون .. وليستر سيتي ثانيًا في وصافة الدوري الإنجليزي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:09 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق أرسنال مع نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

تقدم داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، بعد ركلة حرة نفذها الظهير الأيسر بيرتنارد بذكاء في ظل توهان من دفاعات الجانرز لينفرد بها إنجز ويحرز هدف التقدم.

وتعادل سريعًا أرسنال في الدقيقة 18 عن طريق المهاجم الفرنسي لا كازيت، بعد تسديدة أوباميانج داخل منقطة الجزاء.

وأهدي بروس التقدم لساوثهامبتون من جديد لكن لاكازيت أحرز هدف التعادل في الدقيقة الأخير من الوقت بدلًا من الضائع.

جدير بالذكر أن أرسنال يقع في المركز السابع برصيد 19 نقطة، بينما يقع ساوثهامبتون في المركز الـ 19 بـ 10 نقاط.

وحقق ليستر سيتي انتصارًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز بهدفين نظيفين على مضيفه برايتون في الجولة 13 من المسابقة.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني للدوري خلف المتصدر ليفربول، وبفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث الذي سيخوض مباراته هذه الجولة أمام مانشستر سيتي.
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