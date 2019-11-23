ساديو ماني يحقق رقماً قياسياً جديداً بمشاركة أوين وسواريز

حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سيلهرست بارك فى الجولة الـ13 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل ماني الهدف الأول للريدز في شباك كريستال بالاس في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وبهذا الهدف، بات ماني ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يقوم بالتسجيل أمام نفس الخصم في 5 مباريات متتالية، وذلك بعد ما هز شباك كريستال بالاس في 5 مواجهات متتالية.





ويعد وفقًا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات أول لاعب لليفربول يقوم بذلك هو مايكل أوين، حين سجل في 5 مباريات متتالية جمعت بين الريدز ونيوكاسل يونايتد في الفترة ما بين 1998 و2001.





ثم قام نجم برشلونة الحالي الدولي الأوروجوياني لويس سواريز بالأمر ذاته حين سجل في 5 مباريات متتالية أمام نورويتش سيتي في الفترة ما بين 2012 و2014.







