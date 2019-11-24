اليوم.. انطلاق مؤتمر التنمية العمرانية المتكاملة بحضور وزير الإسكان

تنطلق اليوم، الأحد، أعمال مؤتمر "التنمية العمرانية المتكاملة"، رؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق الفرص الاستثمارية، والذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور المهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبرعاية وحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



يأتي المؤتمر في ظل تنامي اهتمام الحكومة المصرية بالتنمية العمرانية، والذي أصبح واقعًا ملموسا لدى جميع الأطراف المشاركين في المنظومة الاقتصادية بمصر في الفترة الأخيرة، وانعكس في عدة أوجه لعل أهمها العاصمة الإدارية الجديدة، وخطة الحكومة لإنشاء عدد كبير من المدن العمرانية الذكية الجديدة، بالإضافة إلى دعم الحكومة ووزارة الإسكان للمستثمرين في قطاع التنمية العمرانية وفكرة تصدير العقار المصري للخارج، وهو ما خلق حالة حراك كبيرة بالقطاع مؤخرًا.



ويناقش عددًا من الملفات شديدة الأهمية للقطاع بحضور قيادات من جميع أطراف منظومة التنمية العمرانية، حيث ستناقش جلسات المؤتمر "الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة"، والفرص السكنية والتجارية وتحديات تصدير العقارات المصرية"، وخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ومستقبل تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية والفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة".

