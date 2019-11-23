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محافظات

مصادرة 20 سيارة نقل ولودر فى جولة لمحافظ القليوبية بقرى طوخ لرصد المباني المخالفة ..صور

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:52 م
مصادرة 20 سيارة نقل
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر فى جولة لمحافظ القليوبية بقرى طوخ
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إبراهيم الهوارى
اجري الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم، جولة مفاجئة على مركز ومدينة طوخ شملت الجولة قرى كفر عابد وكفر منصور وكفر النخله وعزبة الباجور بترسا وعدد من العزب التابعة لقرى أجهور الكبري والعمار وذلك لرصد المباني وشون مواد البناء المخالفة على الأراضي الزراعية بتلك القرى لإزالتها فورا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها يرافقه خلالها اللواء خالد جمعة السكرتير العام ومحمد خيري رئيس مركز ومدينة طوخ وفاطمة ذكري مدير عام المتابعة والرقابة وشيرين شوقي مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

وقام المحافظ بالمرور علي المباني المخالفة كما قام بمصادرة جميع المعدات والأخشاب ومواد البناء المستخدمة في البناء وأمر بالتحفظ عليها وعلى أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما قام بمفاجأة 3 شون لمواد البناء التي يستخدمها أصحابها في توريد مواد البناء لمن يقوم بالبناء علي الأراضي الزراعية حيث تم مصادرة عدد 10 سيارة نقل وعدد 5 لودر وعدد 5 درجات نارية وذلك لاستخدام تلك المعدات بدون ترخيص وفي أعمال مخالفة للقانون.

وشدد المحافظ على سرعة التجهيز لحملة مكبرة خلال الأسبوع الجاري لإزالة جميع المخالفات مشيرا الي أن المحافظة لن تترك مخالفة واحدة علي الأرض الزراعية ولن نتواني عن ملاحقة المخالفين حيث أن الأرض الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيها ومصرون على الحفاظ عليها تنفيذا للقانون وحرصا علي مستقبل أجيالنا القادمة.

وأضاف مرزوق أنه سيتم تحويل المتقاعسين أي من المسئولين إلى النيابة العامة إذا ثبت تهاونه أو تواطئه مع المخالفين سواء بالوحدات المحلية أو مديرية الزراعة أو املاك الدولة مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد فوق القانون وسيتم التعامل بمبدأ الثواب والعقاب لصالح العمل لصالح الوطن.
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر فى جولة لمحافظ القليوبية بقرى طوخ لرصد المباني المخالفة ..صور
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر فى جولة لمحافظ القليوبية بقرى طوخ لرصد المباني المخالفة ..صور
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر فى جولة لمحافظ القليوبية بقرى طوخ لرصد المباني المخالفة ..صور
مصادرة 20 سيارة نقل ولودر فى جولة لمحافظ القليوبية بقرى طوخ لرصد المباني المخالفة ..صور
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