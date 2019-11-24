ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية تفتتح معرضا للسلع الحرفية..اليوم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:04 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي
تفتتح وزارة المالية اليوم بالتعاون الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة؛ اليوم فعاليات«معرض التراث المصري والحرف اليدوية»، في الفترة من 24 نوفمبر حتى 28 نوفمبر الجاري، لدعم الصناعات الحرفية على مستوى المحافظات.

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص التابعة لوزارة المالية، في تقرير صادر عنها، عن مشاركة بعض العارضين من مناطق "حلايب وشلاتين، وسيوة، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان، والإسكندرية، وسوهاج"، لعرض منتجاتهم المحلية ذات الجودة العالية، بأسعار مناسبة.

قالت داليا فؤاد، رئيس الوحدة، إن انطلاق المعرض يتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلًا عن الواردات الأجنبية، موضحة أن السلع المعروضة تتمتع بجودة مصرية أصيلة، وأبرزها: المفروشات القطنية، والكليم اليدوي، والمصنوعات الجلدية، والتمور، وزيت الزيتون، والإكسسورات اليدوية، والزجاج المعشق، والمشغولات النحاسية، والبراويز، والمنتجات الخيامية، والتوابل الأسطوانية، الخزف والفخار، والملح الصخري، والمفارش، ومشغولات كورشيه، ومنتجات الخوص.
Advertisements

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. الترجي يودع البطولة العربية أمام اوليمبيك آسفى بصافرة جهاد جريشة..فيديو

سمية الألفي: أنا وفاروق الفيشاوي عمرنا ما افترقنا متزوجين أو مطلقين

سرقة مجوهرات مغنية شهيرة.. تركت باب المنزل مفتوحا فدخل اللص

جثة متحللة وشاكوش.. العثور على ربة منزل مقتولة في غرفة نومها بالشرقية

أخبار الحوادث.. وضعت المنوم لزوجها وكتمت أنفاسه بمشاركة عشيقها.. وزوجه تقتل زوجها لاكتشافه خيانتها

محمد مصيلحي: الاتحاد يتمسك بضم عمار حمدي من الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة مسلمة تثير ضجة بعد دفاعها عن رجل يهودي في مترو لندن

أمام المرآة .. إيمان العاصي تتألق بالأبيض

ليس المرحاض .. دراسة تثبت المكان الأكثر قذارة في الحمام