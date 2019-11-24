المالية تفتتح معرضا للسلع الحرفية..اليوم

تفتتح وزارة المالية اليوم بالتعاون الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة؛ اليوم فعاليات«معرض التراث المصري والحرف اليدوية»، في الفترة من 24 نوفمبر حتى 28 نوفمبر الجاري، لدعم الصناعات الحرفية على مستوى المحافظات.



أعلنت وحدة تكافؤ الفرص التابعة لوزارة المالية، في تقرير صادر عنها، عن مشاركة بعض العارضين من مناطق "حلايب وشلاتين، وسيوة، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان، والإسكندرية، وسوهاج"، لعرض منتجاتهم المحلية ذات الجودة العالية، بأسعار مناسبة.



قالت داليا فؤاد، رئيس الوحدة، إن انطلاق المعرض يتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلًا عن الواردات الأجنبية، موضحة أن السلع المعروضة تتمتع بجودة مصرية أصيلة، وأبرزها: المفروشات القطنية، والكليم اليدوي، والمصنوعات الجلدية، والتمور، وزيت الزيتون، والإكسسورات اليدوية، والزجاج المعشق، والمشغولات النحاسية، والبراويز، والمنتجات الخيامية، والتوابل الأسطوانية، الخزف والفخار، والملح الصخري، والمفارش، ومشغولات كورشيه، ومنتجات الخوص.

