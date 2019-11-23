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رياضة

حزن واستياء في العياط بعد الخسارة من حلوان .. واجتماع لمجلس الإدارة الاثنين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:29 م
العياط
العياط
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عبدالله هشام
سادت حالة من الاستياء والحزن داخل الجمعية العمومية وجماهير نادي العياط بعد تعرض الفريق الأول لكرة القدم الخسارة أمام فريق حلوان العام بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري القسم الثالث مجموعة الجيزة .

ويجتمع مجلس إدارة النادي بعد غد الاثنين لمعرفة أسباب الهزيمة النتائج السلبية التى تعرض لها الفريق منذ انطلاق الموسم والبث في قرار بقاء المدير الفني هلال الشلنك او رحيله والتعاقد مع مدير فني جديد .

ويحتل فريق العياط المركز الأخير في جدول ترتيب مجموعة الجيزة بالقسم الثالث برصيد نقطة نقطتين .
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