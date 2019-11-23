تأثر وبكاء أروى جودة عقب ليلة يوسف شريف رزق

اجهشت الفنانة اروى جودة في البكاء بعد انتهاء الاحتفالية الخاصة بالناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله المدير الفني السابق للمهرجان.



وقالت اروى جودة ان الراحل كان شخصا ملهما لكل من حوله وانسان يشعر بكل من حوله ومتواضع.



واضافت اروى جودة ان خلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي لم يتحدث عن نفسه ووجه الشكر لكل فريق عمله هو ما يعكس طيبة قلبه وتواضعه.



‎يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام فعالياتها في الفترة من 20 و29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



‎وتم تكريم كل من منة شلبي ، شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية.

