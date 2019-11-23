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فن

تأثر إلهام شاهين بفيلم رزق السينما فى القاهرة السينمائي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:44 م
الهام شاهين ووزيرة
الهام شاهين ووزيرة الثقافة
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شروق إبراهيم - محمد نبيـل
شهدت قاعة الهناجر مساء اليوم حضورا فنيا وإعلاميا كبيرين لعرض فيلم رزق السينما عن حياة الراحل يوسف شريف رزق الله فى حضور اسرته و تلاميذه وبدى على إلهام شاهين التى حرصت على الحضور علامات التاثر بالفيلم الذى جسد رحلة مشوار الناقد الراحل.

رزق السينما" إخراج عبد الرحمن نصر، الذي أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم "رزق الله" ويظهر خلال الفيلم أكثر من 20 سينمائيا، أبرزهم؛ الكاتب وحيد حامد، والفنانين يسرا، وحسين فهمي، والمخرجين يسري نصر الله، وهالة خليل، وخيري بشارة، ومروان حامد، ومديرا التصوير محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، والنقاد، كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبد الشكور، وخالد محمود، ورامي عبد الرازق، ورامي المتولى.

بالإضافة إلى الإعلامية درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والإعلامي شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السابق، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر.

ويظهر خلال الفيلم أيضا نجلا الراحل الناقد أحمد رزق الله، والمهندس كريم رزق الله، ومن أسرة المهرجان يتحدث عنه المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني.
تأثر إلهام شاهين بفيلم رزق السينما فى القاهرة السينمائي
تأثر إلهام شاهين بفيلم رزق السينما فى القاهرة السينمائي
تأثر إلهام شاهين بفيلم رزق السينما فى القاهرة السينمائي
تأثر إلهام شاهين بفيلم رزق السينما فى القاهرة السينمائي
تأثر إلهام شاهين بفيلم رزق السينما فى القاهرة السينمائي
تأثر إلهام شاهين بفيلم رزق السينما فى القاهرة السينمائي
تأثر إلهام شاهين بفيلم رزق السينما فى القاهرة السينمائي
تأثر إلهام شاهين بفيلم رزق السينما فى القاهرة السينمائي
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