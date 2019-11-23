إقبال جماهيري كبير على الفيلم الفلسطيني بين الجنة والأرض

شهد الفيلم الفلسطيني بين الجنة والارض اقبالا جماهيرا كبيرا على شباك التذاكر ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.





ويشارك الفيلم في المسابقة الدولية وهو من انتاج فلسطيني - ايسلندي وتصل مدة عرضه لـ 92 دقيقة.





وتدور أحداث الفيلم حول سلمى وتامر متزوجان منذ خمس سنوات ويعيشان في الأراضي الفلسطينية والمرة الأولى التي حصل فيها تامر على تصريح دخول الأراضي الفلسطينية تكون من أجل تقديم أوراق طلاقهما للمحكمة بالناصرة ولكن سرعان ما يتم اكتشاف ماضي اسود عن حياة تامر.





‎يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام فعالياتها في الفترة من 20 و29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



