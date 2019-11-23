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رياضة

الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يفوز 2-1 على فالنسيا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:37 م
ريال بيتيس وفالنسيا
ريال بيتيس وفالنسيا
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إسماعيل محمود
فاز فريق ريال بيتيس على ضيفه نادي فالنسيا، بهدفين مقابل هدف ، و ذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني

تقدم لفريق الضيف في الدقيقة 32 عن طريق الأوروجواياني ماكسيمليانو جوميز، ولكن سرعان من تدارك فالنسيا الأمر عن طريق جناحه المخضرم وقائد الفريق خواكين سانشيز في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقيين.

وفي الشوط الثاني ، استمر التعادل حتى اللحظات الأخيرة في المباراة عندما استطاع سيرجيو كاناليس تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 94، ليخطف لفريقه الانتصار.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد ريال بيتيس للنقطة 16 في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد نادي فالنسيا عند النقطة 20 في المركز العاشر.
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