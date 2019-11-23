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منوعات

مارسيليا أمام ليفربول.. ماكرون يتحدى شاباً فرنسياً في FIFA.. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:39 م
تحدي FIFA بين ماكرون
تحدي FIFA بين ماكرون وشاب فرنسي
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رحيم يسري
آثار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، بعد رده على شاب دعاه إلى لعب مباراة فيفا FIFA.

وخلال زيارته لمدينة اميان الفرنسية، تحدى أحد الشباب الرئيس الفرنسي للعب مباراة بلايستاشن فيفا وصاح قائلا "تعال لنلعب FIFA في منزلنا".

لم يتردد ماكرون في الرد على الشاب قائلا "أود القيام بذلك فعلا .. وسأهزمك أيضا" ، 

من جانبه رد الشاب "لا لن تستطيع أن تتحداني .. لا اعتقد ذلك .. سأهزمك 20 مقابل صفر"، وسط ضحكات من المحيطين بماكرون والشاب.

وسأل ماكرون الشاب عن الفريق الذي يلعب به فأجاب "ليفربول" ولكن ليس دائما.

من جانبه رد الرئيس الفرنسي قائلا "سألعب بنادي مارسيليا وسترى ما سأفعله أمام ليفربول"، ومن المعروف أن ماكرون من مشجعي نادي مارسيليا الفرنسي.

أثار المقطع إعجاب الكثيرين ولافت المحادثة العفوية أنظار آلاف المتابعين، فيما تساءل مغردون "هل سيفي الرئيس الفرنسي بوعده حقا؟".
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