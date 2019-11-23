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رياضة

عماد النحاس: توقف الدوري تسبب في هبوط المقاولون العرب

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:45 م
عماد النحاس
عماد النحاس
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حسام الحارتي
أعرب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عدم رضاه التام من لاعبو الفريق خلال مواجهة منافسة أسوان في المباراة التي جمعت بينهما اليوم " السبت "، ضمن الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز بهدفين مقابل هدف للأخير.

وأضاف عماد النحاس في خلال لقائه بفضائية: "تايم سبورت"، أن أداء لاعبي المقاولون العرب تراجع عقب إحراز الهدف الأول في شباك أسوان ، مشيرا إلى تواجد عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات صفوف المقاولون.

وأكد أن لاعبي المقاولون العرب عادوا من جديد واستطاعوا إحراز الهدف الثاني في شباك أسوان والحصول على ثلاثة نقاط في غاية الأهمية .

وأكد المدير الفني للمقاولون العرب أن توقف الدوري المصري بسبب خوض بطولة أمم إفريقيا تحت " 23" عاما تسبب في هبوط المقاولون العرب وانخفاض مستواه ميرا اللي استعداد الفريق من أجل العودة من جديد .

وحقق نادي المقاولون العرب فوزا هاما على منافسه أسوان في المباراة التي جمعت بينهما اليوم " السبت "، ضمن الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز بهدفين مقابل هدف للأخير.
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