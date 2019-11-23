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رياضة

غياب كاستيلا 3 أسابيع عن صفوف المنيا بالقسم الثانى

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:46 م
المنيا
المنيا
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رباب الهوارى


تعرض اللاعب أحمد علي "كاستيلا" لإصابة قوية خلال تدريبات الفريق استعدادا للقاء ديروط بالجولة السادسة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .


وتلقي الجهاز الفنى بقيادة طارق السيد خبر تشخيص أصابة اللاعب بالصدمة والتى أكد محمد السيد، أخصائي العلاج الطبيعي بأنها تمزق في العضلة الخلفية والتى سيغيب بسببها عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع .


يذكر أن تقرر تقديم موعد مباراة المنيا أمام ديروط ضمن الجولة السادسة من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد والتى كان مقرر اقامتها الثلاثاء وذلك بناء علي طلب فريق المنيا الذي طالب بتقديم اللقاء 48 ساعة ليقام غدا الأحد علي ملعب استاد جامعة المنيا .
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