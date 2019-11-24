البنك الإفريقي للتنمية يعقد أول قمة للمساواة بين الجنسين فى أفريقيا

اعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عن اطلاق أول قمة عالمية للمساواة بين الجنسين في إفريقيا الإثنين المقبل ولمدة 3 أيام بالعاصمة الرواندية كيجالي ، بهدف تمكين المرأة اقتصاديا بالقارة السمراء وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركتها في التنمية الاقتصادية.



تنطلق فعاليات القمة تحت شعار "إلغاء القيود المفروضة على المساواة بين الجنسين"، بحضور ممثلي حكومات البلدان الافريقية والمؤسسات الدولية، لمناقشة أطر اشراك المرأة الافريقية في التنمية، إذ تركز المناقشات علي قضايا زيادة التمويل المبتكر ، وتعزيز بيئة مواتية ، وضمان مشاركة المرأة بجانب القطاعات التي ينبغي تمويلها من بينها تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية بدعم من الحكومات والقطاع الخاص.



أضاف تقرير صادر عن مجموعة البنك أن هناك فجوة تمويلية بقيمة 42 مليار دولار تحتاجها المؤسسات الإفريقية بسبب عدم مشاركة المرأة اقتصاديا، وهو ما يعني ارتفاع معدلات البطالة وقلة الطلب علي العمل وقلة التمويل لمشروعاتها.



