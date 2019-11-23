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رياضة

رئيس الاتحاد الآسيوي يغيب عن النهائي القاري بين الهلال وأوراوا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:46 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حرمت ظروف صحية سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، من حضور نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على ملعب سايتاما بين فريق الهلال الأول لكرة القدم، ومضيفه أوراوا الياباني المقرر غدًا الأحد.

وطبقًا للبروتوكول المتبع في الاتحاد القاري يتوج الفيتنامي تان كووك توان رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي الفائز بلقب النسخة الحالية.

وأكمل فريق الهلال تحضيراته للمباراة بعد أن وصل طوكيو الأحد الماضي وبعدها اختتم تدريباته على ملعب المباراة.

ويدخل الهلال مباراة الغد على ملعب سايتاما بأفضلية التقدم بهدف في مباراة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
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