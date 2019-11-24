التموين: إطلاق البورصة السلعية للسيطرة على الأسعار



أرجع الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، توجه الحكومة لإطلاق البورصة السلعية؛ إلي تحقيق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك.



أضاف " عشماوي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن الجهاز وقع اتفاق مع الشركة الفرنسية "رانجيس" المسئولة عن إدارة أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية لتقديم الاستشارات الفنية والدعم الفني لإنشاء المناطق اللوجيستية وأسواق الجملة وإطلاق تلك البورصة.



أوضح أن "رانجيس" تدير وتشغل وتقدم الدعم لأسواق جملة فى فرنسا وعدة دول أبرزها: روسيا ، كازاخستان، بنين، الفلبين، بودابست، وغيرها من الدول.

