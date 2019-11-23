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محافظات

تؤدي إلى الوفاة.. ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية المهربة في الدقهلية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:00 م
. ضبط كميات كبيرة
. ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية المهربة
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همت الحسينى
قامت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالدقهلية بالمرور على عدد من الصيدليات والمحلات الخاصة ببيع المكملات الغذائية بمدينة المنصورة بناء على توجيهات الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، للتأكد من إحكام الرقابة على سوق الدواء المصري وضبط المخالفين والحفاظ على صحة المريض المصري عامة والشباب بصفة خاصة.

وانتشر في الآونة الأخيرة الترويج لبعض المواد والمستحضرات مثل المكملات الغذائية التي يستخدمها الشباب في بناء العضلات والمنتشرة  بصورة كبيرة بمراكز العناية البدنية وبعض المحال المخصصة لبيع تلك المستحضرات والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

أسفر التفتيش عن ضبط مئات من الأكياس يتراوح وزن الكيس الواحد ما بين 3 كجم إلى 6 كجم  وعدد كبير من البرطمانات يتراوح وزن البرطمان 5 كجم. 

وبالفحص تبين أن جميع المضبوطات السابق ذكرها عبارة عن أصناف مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها في السوق المحلية.

تم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها بمعرفة مباحث التموين بالدقهلية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية لعدد من  الصيدليات لعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أثناء مواعيد العمل الرسمية. 

وأكد  الدكتور سعد مكى، وكيل الوزارة، استمرار الحملات الرقابية تباعًا وتطبيق القانون لردع المخالفين.
تؤدي إلى الوفاة.. ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية المهربة في الدقهلية
تؤدي إلى الوفاة.. ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية المهربة في الدقهلية
تؤدي إلى الوفاة.. ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية المهربة في الدقهلية
تؤدي إلى الوفاة.. ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية المهربة في الدقهلية
تؤدي إلى الوفاة.. ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية المهربة في الدقهلية
تؤدي إلى الوفاة.. ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية المهربة في الدقهلية
تؤدي إلى الوفاة.. ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية المهربة في الدقهلية
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