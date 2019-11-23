إصابة 14 شخصا في تصادم بطريق ملوي الزراعي بـ المنيا





تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالواقعه.



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية بورود اشارة من مستشفى ملوي العام بوصول 14 مصابا إثر حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ربع نقل، بالقرب من قرية دروة غرب مركز ملوى.



وبالفحص تبين إصابة عزيزة سعيد وهند عبد السلام ونجوى خليفة وفاطمة شعبان وجمال سليمان وعواطف عبد الرحمن، ورحمه عزمي ومبروكة عبد الرحمن وكارما عيسى وهدى محمد ونعيمة وافي ومنجي وافي وملوك عبد الرحمن وصباح خليفة.





وبعد التبين من طبيعة الحادث واسماء المصابين، تم تحويلهم إلى مستشفى ملوي العام.



شهد الطريق الزراعي القاهرة - أسوان امام مركز ملوى جنوب المنيا حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ربع نقل مما اسفر عن اصابة 14 شخصا.